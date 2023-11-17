Долар в банках, на чорному ринку та в обмінниках: що відбувається з курсом

Долар в банках при купівлі не змінився порівняно з минулим днем, а при продажі трішки виріс. На чорному ринку теж є певне зрушення, однак несуттєве.

Курс валют у банках

Станом на ранок 17 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,4 гривні (без змін проти 16 листопада), а продаж – 37,89 гривні (+4 копійки).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,22 гривні (+5 копійок), а продаж – в середньому за 40,85 гривні (+3 копійки).

Курс в обмінниках

Станом на 16 листопада в обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,43 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,79 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,4 гривні (+7 копійок), а продаж – 40,9 гривні (+4 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (+5 копійок), а продаж – 37,78 гривні (без змін).

(+5 копійок), а продаж – (без змін). Євро купують за 40,6 гривні (+10 копійок), а продають за 40,8 гривні (+5 копійок).

Яким буде курс наступного тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповідає, що основні показники на валютному ринку наступного тижня майже не зміняться. Відтак діапазон поточних коливань на міжбанку буде на рівні 0,1 – 0,2 гривні, а різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься мізерною – до 0,1 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З часом коливання курсів можуть стати більш помітними в разі, якщо регулятор вирішить надати ще більше "свободи" на міжбанку, відкоригувавши обсяги та періодичність валютних інтервенцій.

За прогнозами Лєсового, долар на готівковому ринку буде на рівні 37–38 гривень, а євро – 39–41 гривень. Спред, як і поточні коливання, не перевищать 0,5 гривні.