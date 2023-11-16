Курс валют у банках

Станом на ранок 16 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,4 гривні (без змін проти 15 листопада), а продаж – 37,85 гривні (без змін).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,17 гривні (+12 копійок), а продаж – в середньому за 40,82 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,43 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,79 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,4 гривні (+7 копійок), а продаж – 40,9 гривні (+4 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (-5 копійок), а продаж – 37,78 гривні (+7 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (+7 копійок). Євро купують за 40,5 гривні (+3 копійки), а продають за 40,75 гривні (-5 копійок).

Яка ситуація на валютному ринку

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповідає, що зміцнення гривні за останні 2 тижні є цілком очікуваним. Втім такі періодичні незначні зміни курсів валют є нормальним явищем на ринку.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас, як ми зазначали минулого тижня, з часом коливання курсів можуть стати більш помітними в разі, якщо регулятор вирішить надати ще більше "свободи" на міжбанку, відкоригувавши обсяги та періодичність валютних інтервенцій.

За прогнозами Лєсового, основні показники на валютному ринку наступного тижня майже не зміняться. Відтак діапазон поточних коливань на міжбанку буде на рівні 0,1–0,2 гривні, а різниця між курсами покупки та продажу залишатиметься мізерною – до 0,1 гривні.

Зверніть увагу! Курс на готівковому ринку буде на рівні 37–38 гривень за долар та 39–41 гривень за євро. Спред, як і поточні коливання не перевищать 0,5 гривні.

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