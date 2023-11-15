Курс валют у банках

Станом на ранок 15 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,4 гривні (+5 копійок проти 14 листопада), а продаж – 37,85 гривні (+5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,05 гривні (+13 копійок), а продаж – в середньому за 40,75 гривні (+25 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,2 гривні (-24 копійки), а продаж – 37,8 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.

(-24 копійки), а продаж – (+1 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,29 гривні (+28 копійок), а продаж – 40,61 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,85 гривні (+1 копійка).

(-2 копійки), а продаж – (+1 копійка). Євро купують за 40,47 гривні (+24 копійки), а продають за 40,8 гривні (+40 копійок).

Скільки буде коштувати долар цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що за прогнозами курс долара на безготівці буде помірно зростати. А на готівковому курсовий розрив з безготівковим залишається досить великим. Це не дає приводів говорити про подальше суттєве здорожчання валюти.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Цього тижня вартість курсу може коливатися в межах коридору 37,4 – 37,9 гривні за долар.

До речі, Золотько пояснює, що зміцнення курсу нацвалюти був викликаний, з одного боку, зменшенням попиту з боку імпортерів, а з іншого – збільшенням пропозиції з боку експортерів.

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