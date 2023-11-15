Курс валют в банках

По состоянию на утро 15 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,4 гривны (+5 копеек против 14 ноября), а продажа – 37,85 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,05 гривны (+13 копеек), а продажа – в среднем за 40,75 гривны (+25 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,2 гривны (-24 копейки), а продажа – 37,8 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-24 копейки), а продажа – (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,29 гривны (+28 копеек), а продажа – 40,61 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,85 гривны (+1 копейка).

(-2 копейки), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают за 40,47 гривны (+24 копейки), а продают за 40,8 гривны (+40 копеек).

Сколько будет стоить доллар на этой неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько рассказала, что по прогнозам курс доллара на безналичке будет умеренно расти. А на наличном курсовой разрыв с безналичным остается достаточно большим. Это не дает поводов говорить о дальнейшем существенном подорожании валюты.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На этой неделе стоимость курса может колебаться в пределах коридора 37,4 – 37,9 гривны за доллар.

Кстати, Золотько объясняет, что укрепление курса нацвалюты было вызвано, с одной стороны, уменьшением спроса со стороны импортеров, а с другой – увеличением предложения со стороны экспортеров.

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