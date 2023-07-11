Різко опустилися в обмінниках: скільки коштує долар та євро сьогодні

Попри те, що вартість долара зупинилася на психологічній позначці у банках та на чорному ринку, в обмінниках американська валюта продовжує спадати. Євро ж втратило в ціні при купівлі понад 20 копійок за добу.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 11 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,75 гривні (без змін проти 10 липня), а продаж – 37,40 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (без змін), а продають в середньому за 41 гривню (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,76 гривні (-11 копійок), а продаж – 37,33 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продаж – (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,36 гривні (-21 копійка), а продаж – 41,30 гривні (+30 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,15 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,21 гривні (+2 копійки).

(+2 копійки), а продаж – (+2 копійки). Євро купують по 40,78 гривні (+4 копійки), а продають за 40,98 гривні (+8 копійок).

Яким буде долар найближчими днями

Банкірка Анна Золотько у коментар 24 Каналу нагадала, що незначні коливання курсу на початку минулого тижня все ж були. Втім після досить швидкої корекції у перший день, протягом решти тижня курс продажу долара знаходився у досить вузькому коридорі 37,13 – 37,20 гривень за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Середина місяця традиційно сприятливий період для гривні. Щоправда, з огляду на той факт, що різниця між курсом МВРУ та готівковим скоротилася до менш ніж 1%, без серйозних дисбалансів між попитом та пропозицією на користь останньої серйозних зрушень курсу у бік зміцнення гривні чекати не варто.

Анна Золотько зауважує, що найближчого тижня курс продажу готівкових доларів коливатиметься в діапазоні 36,9 – 37,3 гривні за долар.