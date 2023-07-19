Долар трішки дорожчає: де найвигідніше купляти валюту
19 липня 2023, 09:55Читать новость на русском
В обмінниках долар додав у ціні. Водночас зростання не суттєве – всього 4 копійки при купівлі. Натомість євро втратило 13 копійок при купівлі за останню добу.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 19 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (без змін проти 18 липня), а продаж – 37,30 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,80 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,90 гривні (+4 копійки), а продаж – 37,29 гривні (+1 копійка), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,05 гривні (-13 копійок), а продаж – 41,71 гривні (-3 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,10 гривні (+1 копійка), а продаж – 37,20 гривні (+2 копійки).
- Євро купують по 41,40 гривні (+10 копійок), а продають за 41,55 гривні (+5 копійок).
Що буде з курсом валют у липні
Як розповідає 24 Каналу банкірка Анна Золотько, негативно на курс може вплинути будь-який чинник. Тому навіть безпідставні чутки здатні радикально змінити ситуацію на ринку.
Загалом, зараз загальний фон виглядає досить оптимістичним для гривні. Сальдо операцій фізичних осіб з іноземною валютою вже два тижні поспіль є позитивним, що свідчить про значне послаблення девальваційних настроїв та зростання споживчого оптимізму.
Погоджується з цим й експерт Тарас Лєсовий. Він додає, що на перебіг курсу впливатимуть успіхи на фронті.
Звісно, активна фаза війни вже прямо тиснутиме на настрої громадян. Але я переконаний, що наразі, попри весь біль і страждання та руйнації, що несе війна, суспільні настрої більш-менш оптимістичні. А звідси — відсутність ажіотажу чи паніки на валютному ринку.
За його прогнозами межі валютних коливань можуть змінитися, а готівковий курс буде в новому валютному "коридорі": 36,7 – 37,7 гривні за долар, 40 – 41,5 гривні за євро.