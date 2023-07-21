Різко опустився в обмінниках, але в банках затишшя: що зараз з курсом валют

21 липня 2023, 09:56
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Вже декілька днів долар в банках зупинився на психологічній позначці. Натомість євро в обмінниках різко опустилося при купівлі – до понад 40 копійок.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 21 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні (без змін проти 20 липня), а продаж – 37,30 гривні (без змін).

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  • Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,70 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

  • В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 36,76 гривні (-5 копійок), а продаж – 37,28 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 40,83 гривні (-41 копійка), а продаж – 41,65 гривні (-4 копійки).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,10 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,20 гривні (+2 копійки).
  • Євро купують по 41,30 гривні (-6 копійок), а продають за 41,55 гривні (без змін).

Що впливатиме на валютний ринок

У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, зазначив, що курсовий коридор коливань збережеться на рівні 36,7 – 37,3 гривні за долар 41 – 42 гривень за євро. 

 

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

Готівковий курс коливатиметься поближче до рівня офіційного курсу, а на курс євро впливатиме співвідношення пари долар / євро на міжнародному ринку.

А головними факторами впливу такої стабільності будуть:  

  • Потужна макрофінансова допомога з боку країн-партнерів України з останніх позитивних новин – плани Євросоюзу виділити до 2027 року 17 мільярдів євро.
  • Поступовий розвиток економіки в надскладних умовах війни. Мова йде не лише про великий бізнес, а й про розвиток малого та середнього бізнесу, зокрема завдяки участі підприємців у державній програмі пільгового кредитування "5-7-9".
  • Експортний потенціал, а це видозмінена зернова угода та гарантії Туреччини про безпечне транспортування продукції АПК до країн Азії та Африки. Це може позитивно позначитися на обсягах експорту та на рівні валютних надходженнях.
  • Воєнні здобутки ЗСУ, успішні дії зі звільнення українських територій від ворога (непрямий, але суттєвий фактор, що, перш за все, формує суспільні настрої).
  • Реалізація стратегії НБУ з поступової лібералізації валютного ринку: очікуване повернення до інфляційного таргетування з гнучким обмінним курсом.

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Автор: Валерія Городинська