Долар знову подешевшав: де валюта коштує найменше

У банках вже декілька днів поспіль ціна валют майже не змінюється. Водночас в обмінниках при купівлі долар суттєво подешевшав, а євро взагалі опустилося нижче, ніж 40 гривень.

Курс валют у банках

Станом на 10 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара в українських банках становить в середньому 37,7 гривні (без змін проти 9 жовтня), а продаж – 38,25 гривні (+5 копійок).

Читайте також Якщо зросте безготівка, зросте й готівковий: як може змінитися курс після рішень НБУ

Купівля готівкового євро в середньому відбувається за 40 гривень (без змін), а продають в середньому за 40,8 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,4 гривні (-37 копійок), а продаж – 38,2 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.

(-37 копійок), а продаж – (+3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 39,85 гривні (-39 копійок), а продаж – 40,8 гривні (+8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (-11 копійок), а продаж – 38,18 гривні (-7 копійок).

(-11 копійок), а продаж – (-7 копійок). Євро купують за 40,35 гривні (-15 копійок), а продають за 40,61 гривні (-14 копійок).

Офіційний курс знизили

Стало відомо, що НБУ знизить офіційний курс. Це відбудеться несуттєво, але ціна буде нижчою за попередній показник – 36,55 гривні за долар. Відтак курс на 3 копійки менший. А от євро коштуватиме 38,48 гривні.

На початку жовтня Нацбанк увів режим керованої гнучкості на валютному ринку. Таким чином регулятор продовжить бути ключовим гравцем на ринку та контролюватиме коливання цін.