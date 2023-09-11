В банках дорожчає, в обмінниках дешевшає: як змінився долар за вихідні
11 вересня 2023, 09:53Читать новость на русском
За вихідні долар та євро додали в ціні найсуттєвіше в банках. Водночас в обмінниках купівля долар обвалилася до понад 30 копійок. На чорному ринку теж спостерігають спад ціни валют.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 11 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,5 гривні (+10 копійок проти 8 вересня), а продаж – 38,1 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 40,4 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 41,15 гривні (без змін).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,47 гривні (-31 копійка), а продаж – 38,12 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,52 гривні (-8 копійок), а продаж – 41,1 гривні (+4 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,83 гривні (-6 копійок), а продаж – 37,98 гривні (-7 копійок).
- Євро купують за 40,7 гривні (без змін), а продають за 40,95 гривні (-5 копійок).
Яким буде долар наприкінці 2023 року
За прогнозом Dragon Capital, Нацбанк може відпустити курс як у четвертому кварталі поточного року, так і на початку 2024 року. Втім ці зміни можуть вплинути на офіційний обмінний курс гривні.
На кінець 2023 року курс може бути на рівні 36,6 – 37,5 гривні за долар. Попередній прогноз очікував, що курс буде становити 39 гривень.
Втім ми прогнозуємо помірне послаблення до 41 гривні за долар до кінця 2024 року,
– пояснюють експерти.