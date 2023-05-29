Долар подешевшав всюди, крім банків: як змінилася валюта за вихідні

Американська валюта опустилася в ціні найсуттєвіше в обмінниках. Однак в банках навпаки спостерігається тенденція на зростання. Євро ж продовжує котиться до низу.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 29 травня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,25 гривні (+10 копійок проти 26 травня), а купити за 37,65 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,15 гривні (-12 копійок), а продають в середньому за 40,75 гривні (-9 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,20 гривні (-11 копійок), а продають – за 37,51 гривні (-3 копійки), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають – за (-3 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,18 гривні (-7 копійок), а продаж – 40,58 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,35 гривні (-14 копійок), а продаж – 37,48 гривні (-10 копійок).

(-14 копійок), а продаж – (-10 копійок). Євро купують по 40,42 гривні (-13 копійок), а продають за 40,58 гривні (-14 копійок).

Курс в червні на рівні офіційного: чи можливе таке

У коментарі 24 Каналу керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій розповів, що у червні ситуація на готівковому валютному ринку буде стабільною та не відрізнятиметься від травневої.

За його прогнозами, долар перебуватиме на рівні від 36,5 до 37,5 гривні.

Водночас експерт припускає, що готівковий курс може впасти й нижче офіційного рівня. Така ймовірність мінімальна, а якщо вона виникне, то триватиме недовго.

На це може впливати виключно баланс попиту і пропозиції на готівковому валютному ринку. Тобто, якщо буде більше охочих продати долар – наприклад, для того, щоб вкластися в гривневі депозити чи гривневі ОВДП. Така можливість є. Але якщо таке буде, то дуже нетривало,

– додав Паращій.

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