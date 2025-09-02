Виплата пенсій в Україні: коли зараховують гроші на картку та як про це дізнатись
- Пенсійні виплати в Україні здійснюються з 4 по 25 число кожного місяця; гроші зараховуються на картку залежно від графіка банку.
- Перевірити нарахування пенсії можна через особистий кабінет на порталі ПФУ, гарячу лінію, або в банку чи відділенні Укрпошти.
Виплата пенсій в Україні здійснюється за встановленим графіком, який формує Пенсійний фонд України. Конкретна дата отримання коштів залежить від способу доставлення та регіону проживання, проте існують загальні терміни, в межах яких будуть зараховані гроші.
Коли в Україні нараховують пенсію?
Пенсійні виплати в Україні проводяться щомісяця з 4 по 25 число. У цей період кошти перераховуються організаціям поштового зв'язку або банківським установам, які забезпечують їх подальше доставлення пенсіонерам, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
Дивіться також Яка буде пенсія в 60, якщо почав працювати у 25 років
Якщо пенсійні виплати надходять через банк, дата зарахування залежить від внутрішнього графіка конкретної установи.
Важливо! У разі, якщо людина отримує пенсію вперше, виплати зазвичай надходять протягом одного-двох місяців після прийняття рішення про її призначення.
Найчастіше кошти стають доступними на картці в перші дні фінансування – з 4 по 10 число. Як правило, затримок при цьому не виникає, і гроші зараховуються в день переказу від ПФУ.
Як перевірити нарахування пенсії?
Уточнити інформацію про зарахування пенсії можна декількома способами:
- в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України. В розділі "Моя пенсія" відображається дата останнього нарахування і сума.
- зателефонувати на гарячу лінію ПФУ за номерами (044) 281-08-70, (044) 281-08-71 або 0 800 503 753.
- звернутися до банку або відділення Укрпошти, якщо саме туди доставляються виплати.
- деякі банки надають послугу повідомлення про зарахування коштів. У такому випадку пенсіонер отримує SMS або push-повідомлення відразу після надходження пенсії на картку.
Що потрібно знати про пенсії в Україні?
Розмір пенсійної виплати та сам момент, коли людина отримує право на пенсію, значною мірою залежать від наявного страхового стажу. Для прикладу, якщо особа планує піти на відпочинок у 60 років, розпочавши кар’єру у 25, то їй необхідно мати 35 років стажу. За таких умов орієнтовна виплата сягатиме 3,8 тисячі гривень.
У ситуації, коли страхового стажу не вистачає для призначення пенсії, держава пропонує два шляхи розв'язання цієї проблеми. Найпростіший із них – це продовжити працювати до того часу, поки не буде набрано необхідну кількість років. Для тих, хто бажає вийти на пенсію в запланований термін і має для цього фінансові ресурси, існує інша опція – офіціальне придбання недостатнього страхового стажу.
Крім того, дружина має право на отримання частини пенсії померлого чоловіка, якщо вона є непрацездатною, перебуває у відпустці по догляду за дитиною або досягла пенсійного віку і не має власного доходу. У такому разі їй виплачується 50% пенсії покійного.