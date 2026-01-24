На початку чи наприкінці місяця: коли виплатять пенсію у лютому

Для більшості людей пенсійного віку пенсія залишається основним джерелом щомісячного доходу, тому питання строків її виплати та можливості контролю за нарахуванням має особливе значення. Саме тому багато пенсіонерів звертають увагу на те, що гроші можуть надходити не в одну й ту саму дату.

До якого числа має прийти пенсія на картку?

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, різні дні зарахування пенсії є нормальною практикою та не свідчать про затримку виплат. В Україні пенсії виплачуються щомісяця та мають бути нараховані не пізніше 25 числа місяця, за який здійснюється виплата.

Конкретна дата залежить від способу отримання коштів: через банк або через організації, що здійснюють доставку готівки. Сам порядок виплат визначений урядом та є однаковим для всієї країни.

Коли прийде пенсія на картку у лютому?

Пенсіонери, які отримують виплати на банківські картки, зазвичай бачать зарахування на рахунках на початку місяця, орієнтовно з 4 по 10 лютого, уточнили у ПФУ. Водночас точна дата може відрізнятися залежно від внутрішнього графіка конкретного банку.

Зауважте! Державні та комерційні банки мають власні розрахункові дні, тому пенсії не завжди надходять одночасно.

Для тих, хто користується послугами "Укрпошти", діє окремий графік виплат, який формується кожним поштовим відділенням індивідуально та погоджується з Пенсійним фондом:

у містах пенсію можна отримати безпосередньо у відділенні;

а в селах та невеликих населених пунктах виплата здійснюється з доставкою додому відповідно до маршруту листоноші.

У таких випадках дата отримання пенсії може змінюватися з місяця в місяць.

Чи можна змінити дату виплати пенсії?