Не так просто, як здається: хто складає та контролює графіки погодинних відключень

Через масовані російські обстріли енергосистема зазнала значних ушкоджень, тому українцям обмежують споживання електроенергії. Хто та як складає і контролює графіки погодинних відключень світла, розкажемо далі.

Хто складає та контролює графіки?

Функції щодо обмеження споживачів електроенергії розподілили між собою Укренерго, оператори системи розподілу та Державна інспекція енергетичного нагляду, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

При цьому кожна структура відповідає за конкретну функцію.

Укренерго, яка є оператором передачі електроенергії, визначає обсяг обмежень для того чи іншого регіону у кожну конкретну годину. Це може бути:

пів черги;

одна черга;

півтори черги;

дві черги тощо.

Водночас Укренерго безпосередньо не відключає світло споживачам і не складає графіків погодинних відключень. Лише доводить кількість черг ГПВ по регіонах.

А далі в процес вступають обленерго. Як оператори системи розподілу саме вони складають графіки погодинних відключень для кожної із 6 черг та 12 підчерг. Після цього графіки погоджує обласна військова адміністрація.

При цьому ОСР відповідають за дотримання принципу справедливості розподілу обмежень (загальна тривалість знеструмлень, зміна денних і нічних відключень) у кожному регіоні,

– наголосили в Міненерго.

Контролює дотримання цієї справедливості Держенергонагляд.

Важливо! Графіки погодинних відключень оприлюднюються на офіційних ресурсах обленерго по регіонах. Також у графіках має зазначатися час для перемикання між чергами, необхідний на технічні та безпекові дії.

Коли відключень може бути менше?

У найближчі кілька днів не варто очікувати зменшення відключень світла, оскільки ситуація в енергосистемі після російських обстрілів залишається складною. Це означає, що Укренерго й надалі обмежувати споживання електроенергії для українців.

Однак ситуація в енергосистемі може значно покращитися протягом кількох тижнів. Про це в етері телемарафону "Єдині новини" розповів голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко,

Якщо говорити про перспективу декількох тижнів, то ситуація має значно покращитися в енергосистемі,

– зазначив Зайченко.

Зауважте! Більш точного прогнозу, коли відключень світла стане менше, наразі дати не можна. Адже Росія продовжує обстрілювати енергосистему України. Зокрема, за інформацією Укренерго, минулої ночі було пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Окрім того, вночі росіяни атакували енергооб’єкти на Одещині.

Відключення світла в Україні 13 листопада