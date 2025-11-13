Не так просто, как кажется: кто составляет и контролирует графики почасовых отключений
- Функции ограничения потребителей электроэнергии распределены между Укрэнерго, операторами системы распределения и Госэнергонадзором.
- Графики почасовых отключений составляют облэнерго, а их соблюдение контролирует Госэнергонадзор.
Из-за массированных российских обстрелов энергосистема получила значительные повреждения, поэтому украинцам ограничивают потребление электроэнергии. Кто и как составляет и контролирует графики почасовых отключений света, расскажем далее.
Кто составляет и контролирует графики?
Функции по ограничению потребителей электроэнергии распределили между собой Укрэнерго, операторы системы распределения и Государственная инспекция энергетического надзора, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
При этом каждая структура отвечает за конкретную функцию.
Укрэнерго, которая является оператором передачи электроэнергии, определяет объем ограничений для того или иного региона в каждый конкретный час. Это может быть:
- пол очереди;
- одна очередь;
- полторы очереди;
- две очереди и тому подобное.
В то же время Укрэнерго непосредственно не отключает свет потребителям и не составляет графиков почасовых отключений. Только доводит количество очередей ГПВ по регионам.
А дальше в процесс вступают облэнерго. Как операторы системы распределения именно они составляют графики почасовых отключений для каждой из 6 очередей и 12 подочередей. После этого графики согласовывает областная военная администрация.
При этом ОСР отвечают за соблюдение принципа справедливости распределения ограничений (общая продолжительность обесточиваний, изменение дневных и ночных отключений) в каждом регионе,
– отметили в Минэнерго.
Контролирует соблюдение этой справедливости Госэнергонадзор.
Важно! Графики почасовых отключений публикуются на официальных ресурсах облэнерго по регионам. Также в графиках должно указываться время для переключения между очередями, необходимое на технические и безопасные действия.
Когда отключений может быть меньше?
В ближайшие несколько дней не стоит ожидать уменьшения отключений света, поскольку ситуация в энергосистеме после российских обстрелов остается сложной. Это означает, что Укрэнерго и в дальнейшем будет ограничивать потребление электроэнергии для украинцев.
Однако ситуация в энергосистеме может значительно улучшиться в течение нескольких недель. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал председатель НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко,
Если говорить о перспективе нескольких недель, то ситуация должна значительно улучшиться в энергосистеме,
– отметил Зайченко.
Заметьте! Более точного прогноза, когда отключений света станет меньше, пока дать нельзя. Ведь Россия продолжает обстреливать энергосистему Украины. В частности, по информации Укрэнерго, прошлой ночью было повреждено оборудование и обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, ночью россияне атаковали энергообъекты в Одесской области.
Отключение света в Украине 13 ноября
13 ноября в большинстве регионов Украины вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии, чтобы поддержать стабильную работу энергосистемы.
Для бытовых потребителей действуют графики почасовых отключений – с полуночи до 23:59. В регионах, где вводятся эти графики, также будут ограничивать мощность для промышленных предприятий и бизнеса.
В течение суток время и объем отключений могут корректироваться, поэтому энергетики советуют следить за актуальными обновлениями на сайтах и страницах облэнерго. Граждан также призывают использовать электроэнергию экономно, особенно в вечерние пиковые часы.