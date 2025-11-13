Не так просто, как кажется: кто составляет и контролирует графики почасовых отключений

Из-за массированных российских обстрелов энергосистема получила значительные повреждения, поэтому украинцам ограничивают потребление электроэнергии. Кто и как составляет и контролирует графики почасовых отключений света, расскажем далее.

Кто составляет и контролирует графики?

Функции по ограничению потребителей электроэнергии распределили между собой Укрэнерго, операторы системы распределения и Государственная инспекция энергетического надзора, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Смотрите также Графики отключений света могут отменить: какие регионы первые в очереди

При этом каждая структура отвечает за конкретную функцию.

Укрэнерго, которая является оператором передачи электроэнергии, определяет объем ограничений для того или иного региона в каждый конкретный час. Это может быть:

пол очереди;

одна очередь;

полторы очереди;

две очереди и тому подобное.

В то же время Укрэнерго непосредственно не отключает свет потребителям и не составляет графиков почасовых отключений. Только доводит количество очередей ГПВ по регионам.

А дальше в процесс вступают облэнерго. Как операторы системы распределения именно они составляют графики почасовых отключений для каждой из 6 очередей и 12 подочередей. После этого графики согласовывает областная военная администрация.

При этом ОСР отвечают за соблюдение принципа справедливости распределения ограничений (общая продолжительность обесточиваний, изменение дневных и ночных отключений) в каждом регионе,

– отметили в Минэнерго.

Контролирует соблюдение этой справедливости Госэнергонадзор.

Важно! Графики почасовых отключений публикуются на официальных ресурсах облэнерго по регионам. Также в графиках должно указываться время для переключения между очередями, необходимое на технические и безопасные действия.

Когда отключений может быть меньше?

В ближайшие несколько дней не стоит ожидать уменьшения отключений света, поскольку ситуация в энергосистеме после российских обстрелов остается сложной. Это означает, что Укрэнерго и в дальнейшем будет ограничивать потребление электроэнергии для украинцев.

Однако ситуация в энергосистеме может значительно улучшиться в течение нескольких недель. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал председатель НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко,

Если говорить о перспективе нескольких недель, то ситуация должна значительно улучшиться в энергосистеме,

– отметил Зайченко.

Заметьте! Более точного прогноза, когда отключений света станет меньше, пока дать нельзя. Ведь Россия продолжает обстреливать энергосистему Украины. В частности, по информации Укрэнерго, прошлой ночью было повреждено оборудование и обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, ночью россияне атаковали энергообъекты в Одесской области.

Отключение света в Украине 13 ноября