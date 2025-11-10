Життя за графіками: які області матимуть менше проблем із відключеннями світла
- Західні області України мають кращий доступ до імпорту електроенергії, що зменшує ризик відключень.
- Ситуація в Сумах, Харкові та Чернігові є гіршою, ніж у західних містах, таких як Львів і Тернопіль.
Російські обстріли знизили виробництво електроенергії в Україні та ускладнили її передачу. Найскладнішою буде ситуація в прифронтових регіонах, тоді як області заходу країни мають відносно краще становище.
Які області України відключення світла зачеплять меншою мірою?
Західні області України з огляду на географічне розташування мають кращий доступ до імпортованої електроенергії й можуть менше піддаватися відключенням світла. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.
Варто казати не про всю Україну в цілому, а про реальний стан справ, який значно кращий в західних областях. Вони можуть отримувати від наших європейських колег додатково електричну енергію, яку, на жаль, не можна передати на лівий берег через обмеження, пов'язані з пошкодженнями ліній електропередач. І гіршою ситуація є на Харківщині й загалом у прифронтових регіонах, де використовують значно більшу кількість засобів ураження, не чекаючи 10 днів, а щодоби.
Експерт Геннадій Рябцев називає реалістичним сценарій, за якого відключення світла триватимуть, посилюючись від атаки до атаки, а енергетикам вдасться зберегти керованість системи.
У кількісному вираженні це означає графіки погодинних вимкнень від 1 до 2 черг у 12 регіонах України: з меншою кількістю вимкнень західніше і з більшою – східніше,
– додає експерт.
За словами Геннадія Рябцева, нині ситуація в Сумах, Шостці, Харкові, Чернігові, Кременчуці та Кривому Розі є значно гіршою, ніж у Львові чи Тернополі. Росія має більше можливостей для ударів по енергетиці цих регіонів.
Що ускладнює відновлення стабільного електропостачання в областях України?
У жовтні 2025 року Росія розпочала атакувати не тільки об'єкти генерації електроенергії, а й розподілу.
Щоб компенсувати втрачені потужності Україна наростила імпорт електроенергії, проте повністю закрити з його допомогою потреби не може.
Імпорт може забезпечити споживачів на заході країни, проте передача потужності на схід ускладнена через удари Росії по підстанціях.
Яка ситуація в енергосистемі України станом на 10 листопада?
Унаслідок обстрілів останніх днів пошкоджень зазнали енергооб’єкти в кількох областях. Триває ліквідація наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак.
У більшості регіонів України діють погодинні відключення світла, а споживання електроенергії залишається високим. Енергетики застосовують графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. Також діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію впродовж дня, особливо в пікові вранішні та вечірні години, аби допомогти знизити навантаження на систему.