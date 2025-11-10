Жизнь по графикам: какие области будут иметь меньше проблем с отключениями света

Российские обстрелы снизили производство электроэнергии в Украине и усложнили ее передачу. Самой сложной будет ситуация в прифронтовых регионах, тогда как области запада страны находятся в относительно лучшем положении.

Какие области Украины отключения света затронут в меньшей степени?

Западные области Украины ввиду географического расположения имеют лучший доступ к импортируемой электроэнергии и могут меньше подвергаться отключениям света. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Смотрите также Будут ли продолжаться отключения света весь отопительный сезон

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Стоит говорить не о всей Украине в целом, а о реальном положении дел, которое значительно лучше в западных областях. Они могут получать от наших европейских коллег дополнительно электрическую энергию, которую, к сожалению, нельзя передать на левый берег из-за ограничений, связанные с повреждениями линий электропередач. И хуже ситуация на Харьковщине и вообще в прифронтовых регионах, где используют значительно большее количество средств поражения, не ожидая 10 дней, а ежесуточно.

Эксперт Геннадий Рябцев называет реалистичным сценарий, при котором отключения света будут продолжаться, усиливаясь от атаки к атаке, а энергетикам удастся сохранить управляемость системы.

В количественном выражении это означает графики почасовых отключений от 1 до 2 очередей в 12 регионах Украины: с меньшим количеством отключений западнее и с большим – восточнее,

– добавляет эксперт.

По словам Геннадия Рябцева, сейчас ситуация в Сумах, Шостке, Харькове, Чернигове, Кременчуге и Кривом Роге значительно хуже, чем во Львове или Тернополе. Россия имеет больше возможностей для ударов по энергетике этих регионов.

Что затрудняет восстановление стабильного электроснабжения в областях Украины?

В октябре 2025 года Россия начала атаковать не только объекты генерации электроэнергии, но и распределения.

Чтобы компенсировать утраченные мощности Украина нарастила импорт электроэнергии, однако полностью закрыть с его помощью потребности не может.

Импорт может обеспечить потребителей на западе страны, однако передача мощности на восток затруднена из-за ударов России по подстанциям.

Какова ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на 10 ноября?