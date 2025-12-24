Чому в Києві світла менше навіть без обстрілів: експерт пояснив ситуацію з відключеннями

Графіки відключень світла у Києві знову посилили, зокрема це відбулося на фоні останніх російських атак по енергетичних об'єктах. Наприклад, на сьогодні кияни в середньому будуть без світла до 14 годин на добу. Водночас основний напрямок ворога все ж був спрямований на об'єкти енергетики на Заході країни.

Чому в Києві посилюють графіки відключень світла?

Як пояснює у розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Володимир Омельченко, коли десь вибиває генерацію, то це відчувається по всій енергосистемі України через те, що всі пов'язані одним енергетичним ланцюгом.

Читайте також Вночі росіяни вдарили по виробничих об'єктах Укрнафти: які наслідки

Натомість у ситуації з Києвом є проблема з тим, що крім зруйнованих частково теплових електростанції та гідроелектростанцій, ворог завдав ударів по системі передачі електричної енергії.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Це стосується у першу чергу підстанцій Укренерго, які видають потужність атомних електростанцій на заході країни, Рівненської та Хмельницької АЕС. Тобто фактично є потужність, але її передати, зокрема Києву, немає як. Власне через це графіків вимкнень у Києві побільшало.

Нагадуємо! Відповідно до опублікованих графіків відключень світла від ДТЕК, станом на 24 грудня, кияни залишатимуться без світла від 12,5 годин до 17 годин.

Крім того, Київ як місто споживає десь в середньому 1 500 – 1 800 мегаватів, а забезпечує себе лише на 400 – 500 мегаватів. Тобто з погляду енергетики це дефіцитне місто, яке забезпечує себе менш як на 30%, додає Омельченко.

Цікаво, що порівнюючи Київ зі Львовом, останнє місто теоретично може себе забезпечити електроенергією. Однак лише у випадку, якби вціліли великі теплові електростанції, зокрема Добротвірська. Також Бурштинська, яка розташована в Івано-Франківській області.

Ще однією перевагою є те, що у Львові може бути краще ситуація зі світлом, адже недалеко розташований кордон. Відповідно енергосистема Львова може отримувати імпортну електричну енергію,

– каже Володимир Омельченко.

Яка зараз ситуація зі світлом по Україні?