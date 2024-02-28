Понад 700 мільйонів доларів: Україна отримала гроші від Світового банку

До держбюджету України надійшло 760 мільйонів доларів у межах гранту на безповоротній основі. Це вже другий транш в рамках Шостого додаткового фінансування проєкту Світового банку PEACE in Ukraine.

Другий транш від світового банку

Сума цього фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії – 465 та 295 мільйонів доларів відповідно.

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Ці кошти спрямують на часткову компенсацію видатків держбюджету України, які не пов'язані із безпекою та обороною, а саме:

пенсійні виплати;

виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС);

оплата праці педагогів.

Гроші з російських активів можуть передати на озброєння

У 2024 році Україна сумарно отримала близько 1,2 мільярда доларів зовнішньої фінансової допомоги через проєкти Світового банку. Майже 75% з них – це гранти.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у ЄС хочуть розглянути використання прибутку від заморожених російських активів на користь купівлі військового обладнання Україні.

Настав час почати розмову про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України,

– сказала вона.

Вона додала, що не може бути сильнішого символу та більшої користі для цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя.