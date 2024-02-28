Второй транш от мирового банка

Сумма этого финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии – 465 и 295 миллионов долларов соответственно.

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Эти средства направят на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, которые не связаны с безопасностью и обороной, а именно:

пенсионные выплаты;

выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

оплата труда педагогов.

Напомним! В 2024 году Украина суммарно получила около 1,2 миллиарда долларов внешней финансовой помощи через проекты Всемирного банка. Почти 75% из них – это гранты.

Деньги из российских активов могут передать на вооружение

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС хотят рассмотреть использование прибыли от замороженных российских активов в пользу покупки военного оборудования Украине.

Пришло время начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины,

– сказала она.

Она добавила, что не может быть более сильного символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни.