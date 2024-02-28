Второй транш от мирового банка
Сумма этого финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии – 465 и 295 миллионов долларов соответственно.
Читайте также Из-за поставок голубого топлива: Болгария не отвергла идею судиться с "Газпромом"
Эти средства направят на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, которые не связаны с безопасностью и обороной, а именно:
- пенсионные выплаты;
- выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);
- оплата труда педагогов.
Деньги из российских активов могут передать на вооружение
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС хотят рассмотреть использование прибыли от замороженных российских активов в пользу покупки военного оборудования Украине.
Пришло время начать разговор об использовании доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины,
– сказала она.
Она добавила, что не может быть более сильного символа и большей пользы для этих денег, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни.