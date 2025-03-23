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23 березня, 13:56
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Безробітні українці у Польщі можуть отримати більш як 400 тисяч гривень

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Українці в Польщі можуть отримати грант на відкриття бізнесу в розмірі 42 тисяч злотих, що становить близько 450 тисяч гривень.
  • Для отримання гранту потрібно зареєструватися в Міському центрі зайнятості, мати освіту і кваліфікацію, а також "Індивідуальний план діяльності".

Українці, що перебувають зараз в Польщі і не мають роботи, можуть отримати спеціальний грант. Це допомога на відкриття власного бізнесу.

Хто зможе отримати цей грант

Максимальна сума гранту зараз складає – 42 тисячі злотих, тобто, майже 450 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на UAinKrakow.

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Зверніть увагу! Вказана програма передбачає допомогу не тільки громадянам Польщі, а і іноземцям, які отримали статус офіційно безробітного.

Що потрібно, аби мати можливість претендувати на грант:

  • Зареєструватися у Міському центрі зайнятості.
  • Володіти освітою та кваліфікацією в обраній сфері діяльності.
  • Мати  "Індивідуальний план діяльності" (що спрямований на професійну активізацію).

У центрах зайнятості потенційним заявникам рекомендують пройти курси або хоча б пів року пропрацювати на посаді, яка була б дотична до спеціалізації майбутнього бізнесу. До прикладу, якщо ви плануєте відкривати кафе, але не маєте відповідної освіти, то можете набратися досвіду, працюючи барменом чи офіціантом,
– йдеться у повідомленні.

Важливо! Особа, що претендує на цей грант не має відмовлятися без поважних причин від запропонованої роботи у 2023 – 2024 роках.

На що можна витратити грант

За допомогою гранту можуть покриватися такі витрати:

  • купівля обладнання, техніки та програмного забезпечення;
  • придбання авто, якщо воно потрібне для бізнесу;
  • необхідні меблі та побутова техніка;
  • юридична підтримка та консультації;
  • створення сайту;
  • створення рекламних матеріалів;
  • закупівля сировини, що необхідна для виробництва.

Як оформити цей грант

Щоб подати документи можна звернутись:

  • у Міський центр зайнятості Кракова, адреса: ul. Wąwozowa 34, кабінет 119 (Dziennik Podawczy);
  • через поштову скриньку вказаної установи;
  • відправити документи поштою чи безпосередньо кур'єром на адресу: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-72 Kraków.

Які документи необхідні для цього:

  • заява складена за встановленим зразком;
  • індивідуальний план діяльності;
  • документи про власності на приміщення (якщо такі є);
  • попередні договори оренди або ж документи, що підтверджують співпраці;
  • документи, які підтверджують  освіту та кваліфікацію.

Зауважте! Розгляд заяви на отримання гранту триває до 30 днів.