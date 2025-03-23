Безробітні українці у Польщі можуть отримати більш як 400 тисяч гривень
- Українці в Польщі можуть отримати грант на відкриття бізнесу в розмірі 42 тисяч злотих, що становить близько 450 тисяч гривень.
- Для отримання гранту потрібно зареєструватися в Міському центрі зайнятості, мати освіту і кваліфікацію, а також "Індивідуальний план діяльності".
Українці, що перебувають зараз в Польщі і не мають роботи, можуть отримати спеціальний грант. Це допомога на відкриття власного бізнесу.
Хто зможе отримати цей грант
Максимальна сума гранту зараз складає – 42 тисячі злотих, тобто, майже 450 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на UAinKrakow.
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Зверніть увагу! Вказана програма передбачає допомогу не тільки громадянам Польщі, а і іноземцям, які отримали статус офіційно безробітного.
Що потрібно, аби мати можливість претендувати на грант:
- Зареєструватися у Міському центрі зайнятості.
- Володіти освітою та кваліфікацією в обраній сфері діяльності.
- Мати "Індивідуальний план діяльності" (що спрямований на професійну активізацію).
У центрах зайнятості потенційним заявникам рекомендують пройти курси або хоча б пів року пропрацювати на посаді, яка була б дотична до спеціалізації майбутнього бізнесу. До прикладу, якщо ви плануєте відкривати кафе, але не маєте відповідної освіти, то можете набратися досвіду, працюючи барменом чи офіціантом,
– йдеться у повідомленні.
Важливо! Особа, що претендує на цей грант не має відмовлятися без поважних причин від запропонованої роботи у 2023 – 2024 роках.
На що можна витратити грант
За допомогою гранту можуть покриватися такі витрати:
- купівля обладнання, техніки та програмного забезпечення;
- придбання авто, якщо воно потрібне для бізнесу;
- необхідні меблі та побутова техніка;
- юридична підтримка та консультації;
- створення сайту;
- створення рекламних матеріалів;
- закупівля сировини, що необхідна для виробництва.
Як оформити цей грант
Щоб подати документи можна звернутись:
- у Міський центр зайнятості Кракова, адреса: ul. Wąwozowa 34, кабінет 119 (Dziennik Podawczy);
- через поштову скриньку вказаної установи;
- відправити документи поштою чи безпосередньо кур'єром на адресу: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-72 Kraków.
Які документи необхідні для цього:
- заява складена за встановленим зразком;
- індивідуальний план діяльності;
- документи про власності на приміщення (якщо такі є);
- попередні договори оренди або ж документи, що підтверджують співпраці;
- документи, які підтверджують освіту та кваліфікацію.
Зауважте! Розгляд заяви на отримання гранту триває до 30 днів.