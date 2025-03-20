Встигніть отримати прибуток: на який строк потрібно вкладати гроші, аби заробити сьогодні
- Українські банки можуть переглянути ставки за депозитами після зміни облікової ставки та нової ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами (19%).
- Середні ставки за депозитами на різні строки коливаються від 12,5% до 17% річних, залежно від тривалості вкладу та можливих бонусних пропозицій банків.
Наступного тижня ситуація в сегменті депозитів буде досить динамічною. Після зміни облікової ставки та через очікування з 4 квітня нової ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами (19%) комбанки, імовірно, прискорять процес перегляду ставок за гривневими вкладами.
Що буде з гривневими депозитами в кінці березня
Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу вказує, що ситуативне зниження світового курсу долара на 0,5%, яке вже позначилося на українському валютному ринку, може стати гарним приводом для певної частини громадян скористатися ситуацією і покласти кошти на депозит.
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Можна констатувати, що фінустанови до монетарних змін підготувалися завчасно, адже економічні чинники (зокрема рівень інфляції, яка у найближчі місяці може бути на рівні 13 – 15% рік до року) очікувано спонукали НБУ посилити гривню та знизити рівень цін.
Замотаєв вказує, що дохідність тривалих гривневих вкладів дає змогу не лише "уберегтися" від інфляції, а й отримати пасивний прибуток (близько 4%).
Зверніть увагу! Зараз курс долара знижується ситуативно – на фоні митних "баталій" США. Однак, не варто виключати, що ситуація може змінюватися досить швидко. Як каже Замотаєв, коливання у парі долар/євро можуть на певний час додати сум’яття на валютному ринку.
Як зміняться ставки за депозитами після 20 березня
Ставки залежать від терміну вкладів:
- середні ставки за ультракороткими вкладами 3 – 6 місяців – в середньому складатимуть до 12,5 – 13% річних;
- 6 – 9 місяців – середня дохідність складе 15 – 16% річних;
- 9 – 12 місяців – 13,5 – 14% річних;
- від 1 року – 15 – 16%, в окремому випадку (з урахуванням бонусних пропозицій банків) – 17% річних.
В Україні триває період значної "банківської" конкуренції за вкладників. Крім розміру ставок, банки наввипередки намагаються покращити умови розміщення коштів додатковими бонусами, наприклад, стартовий стимул у розмірі 0,5 – 1 відсоткові пункти до наявних ставок, більш лояльні умови у випадку дострокового розірвання угоди, покращені умови на вклади,
– каже Замотаєв.
Банкір каже, що в сегменті депозитів настала найбільш сприятлива для потенційних вкладників ситуація, яка потенційно дає змогу отримати достойний дохід, не втративши кошти через інфляцію.
Зауважте! Залежно від того, чи знижуватиметься і як швидко інфляційний тиск, змінюватимуться гривневі ставки.