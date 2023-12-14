"Високий сезон" на гривневі депозити: банкір розповів, що сприяє цьому

В грудні прогнозується збільшення попиту на гривневі депозити. І на це впливатиме головна причина – зниження Нацбанком ставки. Відповідно, таке рішення спонукатиме банки знижувати процентні ставки.

Гривневі депозити

У коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв розповів, що в сегментів гривневих депозитів розпочнеться "високий сезон" у другій половині грудня.

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Він додав, що сезон може тривати до кінця року та впродовж першої декади січня. І головними причинами такої активності є наразі створено найбільш сприятливу кон’юнктуру для відкриття гривневих вкладів.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу

Глобус Банку НБУ на засіданні монетарного комітету, що відбулося 14 грудня, знизив ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами лише на 1 відсотковий пункт – до 19%. Можна сказати, що це рішення підштовхне банки до перегляду у бік зменшення процентних ставок, але зважаючи на наближення новорічних свят, в які банки пропонували клієнтам різні акційні пропозиції по вкладам, то рішення про зменшення ставок буде трохи відкладене на початок року.

Відтак наступного тижня середні відсоткові ставки залежно від терміну вкладу принципово не зміняться. Залежно від терміну вкладу вони варіюватимуться від 14% до 14,5% річних. Максимальні ж ставки сягають 17%.

Що відбувається з інфляцією

Замотаєв зауважує, що темпи інфляції вже кілька місяців є мінімальними. За оновленою статистикою від початку року по листопад включно інфляція склала всього 4,4%.

Як пояснюють в НБУ, сприяло сповільненню інфляції у листопаді розширення пропозиції продуктів харчування з нового врожаю. Також, поліпшення очікувань на тлі міцнішого курсу гривні.

Останнє посприяло зниженню базової інфляції. Це відбулося дещо швидше, ніж очікували в НБУ.