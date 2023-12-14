Гривневые депозиты
В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что у сегментов гривневых депозитов начнется "высокий сезон" во второй половине декабря.
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Он добавил, что сезон может длиться до конца года и в течение первой декады января. И главными причинами такой активности сейчас создана наиболее благоприятная конъюнктура для открытия гривневых вкладов.
НБУ на состоявшемся 14 декабря заседании монетарного комитета снизил ставку по 3-месячным депозитным сертификатам лишь на 1 процентный пункт – до 19%. Можно сказать, что это решение подтолкнет банки к пересмотру в сторону уменьшения процентных ставок, но учитывая приближение новогодних праздников, в которые банки предлагали клиентам разные акционные предложения по вкладам, решение об уменьшении ставок будет немного отложено на начало года.
Следовательно, на следующей неделе средние процентные ставки в зависимости от срока вклада принципиально не изменятся. В зависимости от срока вклада они будут варьироваться от 14% до 14,5% годовых. Максимальные же ставки составляют 17%.
Что происходит с инфляцией
Замотаев отмечает, что темпы инфляции уже несколько месяцев минимальны. По обновленной статистике с начала года по ноябрь включительно инфляция составила всего 4,4%.
Как объясняют в НБУ способствовало замедлению инфляции в ноябре расширение предложения продуктов питания из нового урожая. Также, улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны.