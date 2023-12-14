Гривневые депозиты

В комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что у сегментов гривневых депозитов начнется "высокий сезон" во второй половине декабря.

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Он добавил, что сезон может длиться до конца года и в течение первой декады января. И главными причинами такой активности сейчас создана наиболее благоприятная конъюнктура для открытия гривневых вкладов.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса

Глобус Банка НБУ на состоявшемся 14 декабря заседании монетарного комитета снизил ставку по 3-месячным депозитным сертификатам лишь на 1 процентный пункт – до 19%. Можно сказать, что это решение подтолкнет банки к пересмотру в сторону уменьшения процентных ставок, но учитывая приближение новогодних праздников, в которые банки предлагали клиентам разные акционные предложения по вкладам, решение об уменьшении ставок будет немного отложено на начало года.

Следовательно, на следующей неделе средние процентные ставки в зависимости от срока вклада принципиально не изменятся. В зависимости от срока вклада они будут варьироваться от 14% до 14,5% годовых. Максимальные же ставки составляют 17%.

Что происходит с инфляцией

Замотаев отмечает, что темпы инфляции уже несколько месяцев минимальны. По обновленной статистике с начала года по ноябрь включительно инфляция составила всего 4,4%.

Как объясняют в НБУ способствовало замедлению инфляции в ноябре расширение предложения продуктов питания из нового урожая. Также, улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны.

Обратите внимание! Последнее поспособствовало снижению базовой инфляции. Это произошло несколько быстрее, чем ожидалось в НБУ.