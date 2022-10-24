Долар відчутно падає: чи варто його купувати цього тижня

Минулого тижня курс долара знизився до 40,5 гривні. Різниця між курсом продажу та купівлі скоротилася до 10–11 копійок. За прогнозами експертки, це свідчить високу стабільність на ринку.

Як розповіла 24 каналу Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банка, курс гривні на готівковому ринку минулого тижня переважно зміцнювався.

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Кожен сам вирішує, коли купувати долар, проте, за прогнозами експертки,

Що стало причиною зміцнення

Зміцнення гривні стало можливим завдяки:

помірному попиту;

насиченням ринку готівковою валютою.

Крім того, після того, як регулятор анонсував запуск нової моделі купівлі валюти для фізосіб за курсом НБУ, гривня отримала додатковий поштовх до зміцнення.

Наслідком таких дій стало те, що курс продажу доларів на готівковому ринку знизився до 40,5 гривні. При цьому різниця між курсом продажу та купівлі скоротилася до 10–11 копійок, що свідчить про дуже високу стабільність на ринку.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банка За таких умов є всі передумови прогнозувати подальше поступове зміцнення гривні, хоча й не такими швидкими темпами, як в останні два тижні.

Яким буде курс цього тижня

За прогнозами експертки, якщо загальна ситуація суттєво не погіршиться, курс на готівковому ринку цього тижня знаходитиметься в коридорі 39,9–40,8 гривні за долар. Хоча слід визнати, що подолати позначку 40 гривень буде дуже складно.

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На безготівковому ринку минулого тижня зберігався тренд на повільне зменшення дисбалансу на ринку. Чистий продаж валюти Національним банком на міжбанку скоротився до 569 мільйонів доларів. Загалом цей тренд залишається актуальним протягом останніх 4-х тижнів, хоча попит продовжує переважати над пропозицією іноземної валюти,

– додала Анна Золотько.

Курс долара на сьогодні

Курс за даними "Мінфіну" в банках зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар (-20 копійок проти 21 жовтня). Тоді як продають її за 40,70 гривні (-10 копійок).

В обмінниках валюту купують в середньому за 39,76 гривні (-8 копійок), а продають – за 40,46 гривні (без змін), за даними finance.ua.

Курс на чорному ринку становить 40,35 гривні (-11 копійок) при купівлі, а продаж – 40,50 гривні (-13 копійок).

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