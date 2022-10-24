Как рассказала 24 каналу Анна Золотько, директорка департамента казначейских операций Юнекс Банка, курс гривны на наличном рынке на прошлой неделе преимущественно укреплялся.

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Каждый сам решает, когда покупать доллар, однако, по прогнозам экспертки, валюта может и дальше осесть.

Что стало причиной укрепления

Укрепление гривни стало возможным благодаря:

умеренному спросу;

насыщением рынка наличной валютой.

Кроме того, после того, как регулятор анонсировал запуск новой модели покупки валюты для физлиц по курсу НБУ, гривна получила дополнительный толчок к укреплению.

Следствием таких действий стало то, что курс продажи долларов на наличном рынке снизился до 40,5 гривны. При этом разница между курсом продаж и покупки сократилась до 10–11 копеек, что свидетельствует об очень высокой стабильности на рынке.

Анна Золотько Директорка департамента казначейских операций Юнекс Банка В таких условиях есть все предпосылки прогнозировать дальнейшее постепенное укрепление гривны, хотя и не столь быстрыми темпами, как в последние две недели.

Каким будет курс этой недели

По прогнозам эксперта, если общая ситуация существенно не ухудшится, курс на наличном рынке на этой неделе будет находиться в коридоре 39,9–40,8 гривны за доллар. Хотя следует признать, что преодолеть отметку в 40 гривен будет очень сложно.

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На безналичном рынке на прошлой неделе сохранялся тренд по медленному уменьшению дисбаланса на рынке. Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанке сократилась до 569 миллионов долларов. В общем, этот тренд остается актуальным в течение последних 4-х недель, хотя спрос продолжает преобладать над предложением иностранной валюты,

– добавила Анна Золотько.

Курс доллара на сегодня

Курс по данным Минфина в банках остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар (-20 копеек против 21 октября). В то время как продают ее за 40,70 гривны (-10 копеек).

В обменниках валюту покупают в среднем за 39,76 грн (-8 копеек), а продают – за 40,46 грн (без изменений), по данным finance.ua.

Курс на черном рынке составляет 40,35 гривны (-11 копеек) при покупке, а продажа – 40,50 гривны (-13 копеек).

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.