Гривня зміцніла: де найвигідніше сьогодні купити долар
12 січня 2023, 09:48Читать новость на русском
Готівковий курс за добу практично не змінився, а гривня дещо зміцніла в банках. Де сьогодні найвигідніше купити валюту, дивіться далі.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 10 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (без змін проти 11 січня), а купити за 40,70 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 42,20 гривні (без змін), а продають в середньому за 42,95 гривні (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,36 гривні (+6 копійок), а продають – за 40,60 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,70 гривні (+25 копійок), а продаж – 43,05 гривні (+8 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,45 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,56 гривні (+1 копійка).
- Євро купують по 42,65 гривні (без змін), а продають за 42,87 гривні (+1 копійка).
Чого чекати від долара наступного тижня
Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що цього тижня на готівковому валютному ринку має домінувати тренд на зміцнення національної валюти. Період масованих виплат зарплат залишився позаду, тож джерел додаткового попиту на валюту з боку фізичних осіб стає менше.
Спроби розхитати курс, звичайно, можуть повторюватися, але навряд чи вони будуть успішними. На мою думку, найближчі 7 днів курс долару на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,10 – 40,90 гривень за долар.
Інший банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що у період з 9 по 15 січня на валютному ринку не очікується значних змін.
Очікується, що наступного тижня курс американського долара буде співставним з курсом останніх двох місяців – 40 – 41 гривень за долар.