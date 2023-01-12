Гривня зміцніла: де найвигідніше сьогодні купити долар

Готівковий курс за добу практично не змінився, а гривня дещо зміцніла в банках. Де сьогодні найвигідніше купити валюту, дивіться далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (без змін проти 11 січня), а купити за 40,70 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 42,20 гривні (без змін), а продають в середньому за 42,95 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,36 гривні (+6 копійок), а продають – за 40,60 гривні (-2 копійки), за даними finance.ua.

(+6 копійок), а продають – за (-2 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,70 гривні (+25 копійок), а продаж – 43,05 гривні (+8 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,45 гривні (+5 копійок), а продаж – 40,56 гривні (+1 копійка).

(+5 копійок), а продаж – (+1 копійка). Євро купують по 42,65 гривні (без змін), а продають за 42,87 гривні (+1 копійка).

Чого чекати від долара наступного тижня

Банкір Петро Мельник вважає, що зростання курсу валют до 50 гривень за долар найближчим часом малоймовірне. Також він вважає, що НБУ не буде змінювати офіційний курс долара, який закріпив на рівні 36,6 гривні.

Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що цього тижня на готівковому валютному ринку має домінувати тренд на зміцнення національної валюти. Період масованих виплат зарплат залишився позаду, тож джерел додаткового попиту на валюту з боку фізичних осіб стає менше.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Спроби розхитати курс, звичайно, можуть повторюватися, але навряд чи вони будуть успішними. На мою думку, найближчі 7 днів курс долару на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,10 – 40,90 гривень за долар.

Інший банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що у період з 9 по 15 січня на валютному ринку не очікується значних змін.