Щоб пережити зиму: українські фермери можуть отримати до 30 тисяч допомоги

Сільські господарства з областей, які постраждали від російського вторгнення, претендуватимуть на фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців.

Допомога українським фермерам

Програма від Естонської ради у справах біженців спрямована на відновлення або підтримку постраждалих сільських господарств.

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Вона надасть кошти у період зимового періоду 2023 − 2024 років господарям з тих областей, які були окуповані та де досі ведуться бойові дії.

На які суми розраховувати

300 домогосподарств із Запорізької, Миколаївської та Харківської областей отримають гранти.

На підготовку до зимівлі сільські господарства можуть отримати від 5 до майже 30 тисяч гривень. Максимальна сума грошової допомоги становить 29 600 гривень.

Компенсація виплачується на такі витрати:

до 14 800 гривень – відновлення пошкоджених господарських приміщень для тварин;

– відновлення пошкоджених господарських приміщень для тварин; до 14 800 гривень – закупівля кормів для тварин;

– закупівля кормів для тварин; до 5 180 гривень – необхідні ветеринарні послуги.

Для отримання виплат потрібно зареєструватися за посиланням до 29 лютого 2024 року. Впродовж 2 тижнів представники платформи перевірять відомості та можуть попросити надати додаткові дані.

Якщо заявку схвалять, то з власниками сільського господарства буде укладено договір, а суму допомоги переказано на банківський рахунок.