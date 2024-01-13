Допомога українським фермерам
Програма від Естонської ради у справах біженців спрямована на відновлення або підтримку постраждалих сільських господарств.
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Вона надасть кошти у період зимового періоду 2023 − 2024 років господарям з тих областей, які були окуповані та де досі ведуться бойові дії.
На які суми розраховувати
На підготовку до зимівлі сільські господарства можуть отримати від 5 до майже 30 тисяч гривень. Максимальна сума грошової допомоги становить 29 600 гривень.
Компенсація виплачується на такі витрати:
- до 14 800 гривень – відновлення пошкоджених господарських приміщень для тварин;
- до 14 800 гривень – закупівля кормів для тварин;
- до 5 180 гривень – необхідні ветеринарні послуги.
Якщо заявку схвалять, то з власниками сільського господарства буде укладено договір, а суму допомоги переказано на банківський рахунок.