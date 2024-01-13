Допомога українським фермерам

Програма від Естонської ради у справах біженців спрямована на відновлення або підтримку постраждалих сільських господарств.

Читайте також Естонія пообіцяла Україні 1,2 мільярда євро

Вона надасть кошти у період зимового періоду 2023 − 2024 років господарям з тих областей, які були окуповані та де досі ведуться бойові дії.

На які суми розраховувати

На підготовку до зимівлі сільські господарства можуть отримати від 5 до майже 30 тисяч гривень. Максимальна сума грошової допомоги становить 29 600 гривень.

Компенсація виплачується на такі витрати:

  • до 14 800 гривень – відновлення пошкоджених господарських приміщень для тварин;
  • до 14 800 гривень – закупівля кормів для тварин;
  • до 5 180 гривень – необхідні ветеринарні послуги.

Якщо заявку схвалять, то з власниками сільського господарства буде укладено договір, а суму допомоги переказано на банківський рахунок.