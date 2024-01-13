Помощь украинским фермерам

Программа от Эстонского совета по делам беженцев направлена на восстановление или поддержку пострадавших сельских хозяйств.

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Она предоставит средства в период зимнего периода 2023 – 2024 годов хозяевам из тех областей, которые были оккупированы и где до сих пор ведутся боевые действия.

Обратите внимание! 300 домохозяйств получат гранты из следующих областей – Запорожской, Николаевской и Харьковской областей.

На какие суммы рассчитывать

На подготовку к зимовке сельские хозяйства могут получить от 5 до 30 тысяч гривен. Максимальная сумма денежного пособия составляет 29 600 гривен.

Компенсация выплачивается на следующие расходы:

до 14 800 гривен – восстановление поврежденных хозяйственных помещений для животных;

– восстановление поврежденных хозяйственных помещений для животных; до 14 800 гривен – закупка кормов для животных;

– закупка кормов для животных; до 5 180 гривен – необходимые ветеринарные услуги.

Заметьте! Для получения выплат нужно зарегистрироваться по ссылке до 29 февраля 2024г. В течение 2 недель представители платформы проверят информацию и могут попросить предоставить дополнительные данные.

Если заявку одобрят, то с владельцами сельского хозяйства будет заключен договор, а сумма пособия переведена на банковский счет.