Помощь украинским фермерам
Программа от Эстонского совета по делам беженцев направлена на восстановление или поддержку пострадавших сельских хозяйств.
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Она предоставит средства в период зимнего периода 2023 – 2024 годов хозяевам из тех областей, которые были оккупированы и где до сих пор ведутся боевые действия.
На какие суммы рассчитывать
На подготовку к зимовке сельские хозяйства могут получить от 5 до 30 тысяч гривен. Максимальная сумма денежного пособия составляет 29 600 гривен.
Компенсация выплачивается на следующие расходы:
- до 14 800 гривен – восстановление поврежденных хозяйственных помещений для животных;
- до 14 800 гривен – закупка кормов для животных;
- до 5 180 гривен – необходимые ветеринарные услуги.
Если заявку одобрят, то с владельцами сельского хозяйства будет заключен договор, а сумма пособия переведена на банковский счет.