Окремі категорії пенсіонерів можуть отримати до 3 100 гривень до Дня Незалежності. Це пенсіонери-УБД, учасники революції Гідності, родичі загиблих тощо.

Хто з пенсіонерів отримає виплати до Дня Незалежності?

Отримати кошти разом з пенсією можуть деякі категорії українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Найбільші виплати зможуть отримати пенсіонери, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 гривень. Також гроші передбачені пенсіонерам з інвалідністю внаслідок війни:

I групи – 3 100 гривень;

II групи – 2 900 гривень;

III групи – 2 700 гривень.

По 1 000 гривень зможуть отримати пенсіонери- УБД та постраждалі учасники Революції Гідності. Натомість по 650 гривень отримають:

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;

дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю.

А виплати у розмірі 450 гривень передбачені учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників.

Пенсіонерам, які мають право на допомогу до Дня Незалежності, виплату буде здійснено в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі.