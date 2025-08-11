Кому нададуть серпневу доплату 2 700 гривень?

Розмір доплати визначається індивідуально, залежно від категорії, до якої належить особа, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Зверніть увагу! У 2025 році розмір допомоги до Дня Незалежності варіюється в діапазоні від 450 до 3 100 гривень.

2 700 гривень надаватиметься особам з інвалідністю III групи, які:

отримали інвалідність внаслідок війни;

визнані колишніми малолітніми в'язнями концентраційних таборів, гетто або ж інших місць примусового тримання, що отримали інвалідність через загальне захворювання, трудове каліцтво чи внаслідок інших причин.

Якщо особи, які відповідають вказаним параметрам, мають іншу групу інвалідності. Для них ця виплата така: