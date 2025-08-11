Кому предоставят августовскую доплату 2 700 гривен?
Размер доплаты определяется индивидуально, в зависимости от категории, к которой принадлежит лицо, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Обратите внимание! В 2025 году размер помощи ко Дню Независимости варьируется в диапазоне от 450 до 3 100 гривен.
2 700 гривен будет предоставляться лицам с инвалидностью III группы, которые:
- получили инвалидность вследствие войны;
- признаны бывшими малолетними узниками концентрационных лагерей, гетто или других мест принудительного содержания, получившие инвалидность из-за общего заболевания, трудового увечья или вследствие других причин.
Если лица, которые соответствуют указанным параметрам, но имеют другую группу инвалидности. Для них эта выплата такова:
- лицо, которое имеет I группу инвалидности получит – 3 100 гривен;
- II группу инвалидности – 2 900 гривен.