Які доплати особам з інвалідністю III групи?

Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку людини, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Гроші починають нараховувати від дня досягнення цього віку. Зокрема нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження. Тобто за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до даної кількості днів.

Однак з умов – не лише вік. Отримати допомогу можуть ті пенсіонери, чий загальний розмір виплат не перевищує 10340,35 гривні.

Сума компенсацій наразі така:

пенсіонерам віком від 70 до 75 років – 300,00 гривень.

від 75 до 80 років – 456,00 гривень;

від 80 років до 570,00 гривень.

Зверніть увагу! До пенсії доплачується лише одна компенсаційна доплата. Це означає, що після досягнення віку 70 років отримували 300 гривень, після 75 років – 456,00 гривень, а після 80 років – 570 гривень.