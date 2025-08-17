Отдельные категории пенсионеров могут получить до 3 100 гривен ко Дню Независимости. Это пенсионеры-УБД, участники революции Достоинства, родственники погибших и тому подобное.

Кто из пенсионеров получит выплаты ко Дню Независимости?

Получить средства вместе с пенсией могут некоторые категории украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Самые большие выплаты смогут получить пенсионеры, которые имеют особые заслуги перед Родиной – 3 100 гривен. Также деньги предусмотрены пенсионерам с инвалидностью вследствие войны:

I группы – 3 100 гривен;

II группы – 2 900 гривен;

III группы – 2 700 гривен.

По 1 000 гривен смогут получить пенсионеры - УБД и пострадавшие участники Революции Достоинства. Зато по 650 гривен получат:

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз;

жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью.

А выплаты в размере 450 гривен предусмотрены участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков.

Пенсионерам, которые имеют право на помощь ко Дню Независимости, выплату будет осуществлено в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме.