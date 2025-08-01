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Економіка Соцвиплати Виплата до Дня Незалежності: як українцям оформити допомогу
1 серпня, 17:25
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Виплата до Дня Незалежності: як українцям оформити допомогу

Валерія Моргун
Основні тези
  • До 24 серпня український уряд надасть виплати деяким категоріям громадян, і більшості отримувачів не потрібно подавати додаткові заяви.
  • Особи, які не є пенсіонерами, не проходять службу і не працюють, повинні подати заяву через вебпортал Пенсійного фонду України.

До 24 серпня – Дня Незалежності – український уряд надасть виплати деяким категоріям громадян. Більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно.

Як оформити виплату до Дня незалежності?

Однак є особи, які повинні подати заяву до ПФУ, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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На сайті зазначили, що у 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України такий самий, як і торік. Проте тим, хто не є пенсіонером, не проходить службу, не працює, слід звернутися до Пенсійного фонду України.

Зокрема, заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України,
– додали у тексті.

Алгоритм дій для отримання грошей такий:

  • На вебпорталі Фонду необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натиснути кнопку "Увійти".
  • В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України".
  • Заповнити онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані: вказати загальні дані про себе (зокрема паспортні та адресні дані), додати реквізити рахунку в банку.
  • Перед остаточним формуванням заяви та відправленням, за допомогою опції "Додати файл" прикріпити скановані копії документів, які підтверджують право на призначення виплати.
  • Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку "v", і натиснути кнопку "Сформувати заяву".
  • Перевірити дані сформованої заяви та надіслати до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

Зверніть увагу! З результатом розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".