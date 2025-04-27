Скільки виплачують на поховання пенсіонера у 2025 році

Після втрати близької особи родичі мають подбати й про оформлення допомоги на поховання. Її сума залежить від того, на яких умовах пенсіонер отримував пенсію.

Яка сума на поховання у 2025 році

Розмір допомоги на поховання залежить від закону, за яким пенсіонеру нараховували пенсію, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ. Зокрема, сума виплати може бути такою:​​​​​​

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Двомісячна пенсія померлого на момент смерті – для тих, хто отримує виплати згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Три пенсії, але не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних (нині це 13 420 гривень) – для тих, хто отримує виплати згідно із Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби".

Зверніть увагу! Допомога не надається, якщо пенсіонер перебував на повному держзабезпеченні, а похорон було профінансовано за рахунок держави.

Документи для оформлення допомоги на поховання

Щоб отримати виплату у 2025 році, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати низку документів: