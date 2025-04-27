27 квітня, 09:40
Скільки виплачують на поховання пенсіонера у 2025 році
Основні тези
- Сума допомоги на поховання пенсіонера у 2025 році залежить від закону, за яким нараховувалась пенсія: двомісячна пенсія або три пенсії, але не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для осіб, звільнених з військової служби.
- Для отримання виплати необхідно подати до Пенсійного фонду паспорт, ідентифікаційний код, заяву на допомогу, витяг або довідку про смерть, та свідоцтво про смерть.
Після втрати близької особи родичі мають подбати й про оформлення допомоги на поховання. Її сума залежить від того, на яких умовах пенсіонер отримував пенсію.
Яка сума на поховання у 2025 році
Розмір допомоги на поховання залежить від закону, за яким пенсіонеру нараховували пенсію, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ. Зокрема, сума виплати може бути такою:
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- Двомісячна пенсія померлого на момент смерті – для тих, хто отримує виплати згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
- Три пенсії, але не менше п’ятикратного прожиткового мінімуму для працездатних (нині це 13 420 гривень) – для тих, хто отримує виплати згідно із Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби".
Зверніть увагу! Допомога не надається, якщо пенсіонер перебував на повному держзабезпеченні, а похорон було профінансовано за рахунок держави.
Документи для оформлення допомоги на поховання
Щоб отримати виплату у 2025 році, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та подати низку документів:
- паспорт і ідентифікаційний код заявника;
- заяву на отримання допомоги (заповнюється на місці);
- витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть пенсіонера;
- свідоцтво про смерть.