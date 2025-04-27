Какая сумма на погребение в 2025 году

Размер пособия на погребение зависит от закона, по которому пенсионеру начисляли пенсию, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. В частности, сумма выплаты может быть такой:

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Двухмесячная пенсия умершего на момент смерти – для тех, кто получает выплаты согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Три пенсии, но не менее пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных (сейчас это 13 420 гривен) – для тех, кто получает выплаты согласно Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы".

Обратите внимание! Помощь не предоставляется, если пенсионер находился на полном гособеспечении, а похороны были профинансированы за счет государства.

Документы для оформления пособия на погребение

Чтобы получить выплату в 2025 году, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать ряд документов: