Коли варто перейти на пенсію за віком

Перехід з пенсії за віком на пенсію по інвалідності може бути вигідним, якщо є додатковий страховий стаж. А от при його нестачі доцільніше залишитися на пенсії за віком, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Однак, якщо після оформлення пенсії по інвалідності пенсіонер відпрацював ще щонайменше два роки, при переході на пенсію за віком Пенсійний фонд врахує оновлений, тобто вищий показник середньої заробітної плати – за три роки перед переходом.

Зверніть увагу! В усіх інших випадках застосують застарілий показник заробітної плати – який враховували під час призначення попереднього виду пенсії.

Що варто враховувати при переході на пенсію по інвалідності

Також при розгляді можливості переходу з пенсії за віком на пенсію по інвалідності важливо зважати на встановлену групу інвалідності та дату її призначення. У такій ситуації зміна виду пенсії може бути фінансово вигідною.

Однак, для осіб з III групою інвалідності пенсія нараховується лише у розмірі 50% від пенсії за віком, тож у більшості випадків такий перехід буде невигідним.