Коли виплачується пенсія за інвалідністю

Виплата надається не у якійсь конкретний день, а протягом місяця – з 4 по 25 число, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зокрема, пенсія виплачується за місцем проживання через відділення поштового зв’язку, у тому числі – доставка додому. Пенсія виплачується з 4 по 25 число місяця, за який виплачується пенсія, виключно у грошовій формі,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Дата виплати встановлюється згідно з графіком виплати пенсії. Крім того, вона складається відповідно до територіальних дільниць.

Звісно, ви можете подати заяву на зміну способу виплати пенсії, але саме дата виплати пенсії не може бути змінена на прохання пенсіонера,

– пояснила фахівчиня головного управління Катерина Дибенко.

Як встановлюються пенсії за інвалідністю

Пенсія за інвалідністю призначається особам, яким установлено інвалідність. Зокрема залежно від ступеня втрати працездатності визначено три групи інвалідності.

Вони призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).

Зверніть увагу! Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом МСЕК.

Розмір пенсії за інвалідністю

Розмір пенсії за інвалідністю залежить від групи інвалідності та розміру пенсії за віком:

100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

Важливо! До страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.