Когда выплачивается пенсия по инвалидности

Выплата предоставляется не в какой-то конкретный день, а в течение месяца – с 4 по 25 число, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности, пенсия выплачивается по месту жительства через отделения почтовой связи, в т.ч. - доставка на дом. Пенсия выплачивается с 04 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Дата выплаты устанавливается согласно графику выплаты пенсии. Кроме того, она составляется в соответствии с территориальными участками.

Конечно, вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,

– объяснила специалист главного управления Екатерина Дибенко.

Как устанавливаются пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается лицам, которым установлена инвалидность. В частности в зависимости от степени утраты трудоспособности определены три группы инвалидности.

Они назначаются людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена).

Обратите внимание! Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом МСЭК.

Размер пенсии по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности и размера пенсии по возрасту:

100 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

Важно! В страховой стаж засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.