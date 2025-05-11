Компенсація на поховання пенсіонера: який розмір виплати у 2025 році

Родичі померлого пенсіонера можуть отримати допомогу на поховання у вигляді одноразової виплати від ПФУ. Розмір виплати залежить від певних умов.

Яка сума на поховання у 2025 році

Більшість родичів померлих пенсіонерів отримують допомогу на поховання у розмірі двомісячної пенсії, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Саме таку виплату передбачено для тих, чия пенсія нараховувалася за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Водночас якщо ж пенсіонер служив у війську, то сума може бути більшою – аж три пенсії, але не менше ніж 13 420 гривень у 2025 році.

Хто не отримає виплату на поховання Виплата допомоги не передбачена, якщо пенсіонер перебував на повному державному утриманні, а витрати на поховання були покриті за кошти держави.

Які документи потрібні для виплати

Для отримання допомоги на поховання у 2025 році слід звернутися до Пенсійного фонду України. Заявнику необхідно подати відповідну заяву, яку можна заповнити безпосередньо в установі.

Також потрібно надати пакет документів: паспорт та ідентифікаційний код, витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть пенсіонера, а також свідоцтво про смерть.