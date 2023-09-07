"Мають заплатити": США вперше передадуть Україні гроші, конфісковані в російських олігархів

Під час свого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив не тільки про пакет допомоги чи снаряди зі збідненим ураном. Він зробив справді історичну заяву.

Гроші росіян отримає Україна. Ідеться про активи, конфісковані у російських підсанкційних олігархів.

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Деталі рішення

Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер використовуватимуться для підтримки українських військових ветеранів,

– сказав Блінкен на пресконференції із Дмитром Кулебою.

У США впевнені: "ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це".

5,4 мільйона доларів конфіскованих активів олігархів підуть на підтримку реінтеграції та реабілітації ветеранів – так зазначено у повідомленні Держдепу. Складно переоцінити важливість цього рішення, а особливо приємно, що ці кошти отримують ті, хто проливає кров на фронті. Росіяни справді мають заплатити!

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Що ще відомо

Кошти спрямують нашій державі в рамках допомоги, про яку оголосив Блінкен на понад 1 мільярд доларів. Вона включає:

компоненти системи ППО, керовані реактивні системи залпового вогню для HIMARS, боєприпаси, амуніцію та системи зв'язку;

100 мільйонів доларів іноземного військового фінансування для підтримки довгострокових військових потреб;

90,5 мільйонів доларів гуманітарної допомоги з розмінування;

300 мільйонів доларів США на підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях, включаючи міста та селища, які зазнають постійних обстрілів з боку Росії;

206 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для надання критичної підтримки, у тому числі їжу, воду та притулок, тим, хто живе в Україні та тим, хто змушений тікати до сусідніх країн;

203 мільйони доларів на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією, верховенства права та сектору правосуддя; потенціал для розслідування та судового переслідування військових злочинів, скоєних Росією.

Фрідман під прицілом

Нагадаємо, 11 серпня США внесли до списку санкцій російських олігархів Фрідмана та Авена. Згодом Фрідману повідомили про підозру в Україні.

Він з початку повномасштабного вторгнення "влив" близько 2 мільярдів рублів у декілька військових заводів Росії. Серед них "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів. Також Фрідман задіяв власні бізнес-ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "Армия России", яка постачається окупантам на передову