Україна витратила майже 32 мільярди доларів від Світового банку на підтримку громадян

Торік Україна отримала від Світового банку майже 32 мільярди доларів. Ці кошти були направлені на допомогу для ВПО, осіб з інвалідністю тощо, а також на допомогу фермерам та на відновлення пошкоджених будинків внаслідок війни.

Як Україна витратила кошти від Світового банку Як передає 24 Канал з посиланням на Міністерство фінансів, торік Україна уклала 28 угод з Світовим банком. Внаслідок цього з отриманих 31,80 мільярда доларів майже 23 мільярди доларів були грантами. Читайте також Мільярдні збитки та закриття заводів: чим загрожують Україні американські мита Здебільшого ці кошти, а саме 26,30 мільярда доларів, пішли на допомогу малозабезпеченим сім'ям, ВПО, особам з інвалідністю, а також сім'ям з дітьми, виплату заробітної плати працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців у межах проєкту PEACE in Ukraine.

малозабезпеченим сім'ям, ВПО, особам з інвалідністю, а також сім'ям з дітьми, виплату заробітної плати працівників охорони здоров'я, освіти, служб швидкого реагування та державних службовців у межах проєкту PEACE in Ukraine. Майже 230 мільйонів доларів були спрямовані на підтримку агровиробників через доступні кредити та гранти. Понад 50 тисяч ферм та 40 тисяч малих ферм отримали підтримку, а для 10 тисяч фермерів було забезпечене доступне фінансування (проєкт ARISE).

через доступні кредити та гранти. Понад 50 тисяч ферм та 40 тисяч малих ферм отримали підтримку, а для 10 тисяч фермерів було забезпечене доступне фінансування (проєкт ARISE). Для майже 83 тисяч домогосподарств (проєкт HOPE) було забезпечено надання компенсацій за дрібні та середні ремонти частково пошкоджених житлових будинків.

за дрібні та середні ремонти частково пошкоджених житлових будинків. Водночас у рамках проєкту Re-PoWER укладено контрактів на суму 47 мільйонів доларів на поставку основного обладнання з теплопостачання для Харкова (13 блочно-модульних котелень, 15 когенераційних установок та 10 генераторів).