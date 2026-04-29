Україна отримала гроші від США: як це пов'язано з Чорнобильською АЕС

Сполучені Штати виділять Україні 100 мільйонів доларів. Кошти передбачені на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС.

Що відомо про виділення коштів для ЧАЕС?

Він раніше був пошкоджений російським дроном, про що повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Шмигаль розповів, що під час Міжнародної Чорнобильської конференції відбулися розмови українських представників з партнерами щодо фінансових потреб на відновлення конфайнмента.

Зверніть увагу! Станом на сьогодні це близько 500 мільйонів євро.

Денис Шмигаль Міністр енергетики Вдячний Держдепу США, Міністру енергетики Крісу Райту, американській делегації, що працювала в Києві з нами та всій Адміністрації за вагомий внесок у посилення радіаційної безпеки в Європі.

Ситуацію зокрема прокоментував й Володимир Зеленський. Він подякував Сполученим Штатам за важливий крок підтримки.

Він нагадав, що удар завдали у ніч на 14 лютого минулого року. Це була цілеспрямована атака Росії на Чорнобильську станцію дроном, який є аналогом іранського "шахеда".

Як написав Зеленський, конфайнмент, який закриває рештки Чорнобильської станції, є захистом всіх від радіаційних загроз. Він був створений зусиллями міжнародної коаліції. І наразі для його відновлення потрібно понад 500 мільйонів євро.

Володимир Зеленський Президент України Треба відновити повну безпеку конфайнменту. Ми працюємо разом із партнерами заради цього, і кожен внесок наближає нас до мети.

У неділю, 26 квітня, в день сорокових роковин Чорнобильської катастрофи, Київ домовився про співпрацю з партнерами під час Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки.

Про подібне рішення йдеться на сайті Державного департаменту США. У заяві написано, що департамент має намір надати до 100 мільйонів доларів із доступного обсягу зовнішньої допомоги на підтримку скоординованих зусиль країн G7 для забезпечення подальшого стримування радіоактивних ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС.

Загалом Сполучені Штати надали понад 365 мільйонів доларів на спорудження арки Нового безпечного конфайнменту (НБК), яка ізолює основні реакторні зони.

Згідно з інформацією, спочатку НБК був розрахований на 100 років експлуатації. Але торік його пошкодив удар дрона Росії.

Без ремонту НБК більше не може забезпечувати належний захист, що створює загрозу небезпечного витоку високоактивних радіоактивних матеріалів у Європі,

– наголосили у заяві.

Важливо! Відповідно до незмінного лідерства США у питаннях ядерної безпеки та нерозповсюдження ядерної зброї, Сполучені Штати у співпраці з Конгресом проактивно беруть на себе 20% – або 100 мільйонів доларів – від оціненої G7 вартості у 500 мільйонів доларів на відновлення арки НБК та забезпечення подальшої безпеки й захисту чорнобильських реакторів і ядерних матеріалів.

Що взагалі відомо про ситуацію щодо ЧАЕС?

Раніше стало відомо, що Асамблея донорів вирішила спрямувати 30 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайменту на Чорнобильській АЕС. Він накриває зруйнований 4-й енергоблок на ЧАЕС. Попередні оцінки свідчать, що для повного ремонту арки необхідно 412 мільйонів євро.

Старший ядерний спеціаліст Greenpeace Україна Шон Берні заявив, що удар російського безпілотника у лютому 2025 року підвищив ризик обвалу саркофага ЧАЕС. Водночас Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" зазначило, що пошкодження несучих конструкцій локалізуючої споруди об'єкта "Укриття" не було зафіксовано.