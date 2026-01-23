Пакет відновлення України: Зеленський назвав головну умову

Президент висловився щодо гарантій безпеки та пакету відновлення України. Він назвав ключову умову – Україна повинна знати, на що розраховувати.

Яким має бути пакет відновлення України?

Умови пакета відновлення мають бути прозорими. Про це розповів Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Президент зазначає, що й джерела фінансування пакета мають бути зрозумілими. Адже це майбутнє України.

На цьому фундаменті буде відбудовуватися Україна. Це дуже важливо. Наша команда і наступна команда повинні розуміти, звідки будуть йти гроші й на що Україна реально може розраховувати,

– додав Зеленський.

Що відомо про Раду миру і її можливу участь у завершенні війни?

Напередодні, 22 січня, у Давосі президент США представив Раду миру. Цей орган створили для нагляду за дотриманням перемир'я в Газі. Проте, за словами американських офіційних осіб, діяльність ради буде поширена й на інші конфлікти. Про це пише The Kyiv Independent.

Представники Білого дому підтвердили для видання, що Рада миру може вплинути й на інші ситуації. Такий варіант можливий з умовою згоди від голови ради (Трамп) та згоди від держав, між якими виник конфлікт. Тож участь Ради миру у війні Росії з Україною не виключено.

Що відомо про допомогу партнерів і документ про відновлення України?

Фінляндія надає Україні 31-й пакет оборонної допомоги. Відповідне рішення президент країни ухвалив за поданням Державної ради 16 січня 2026 року. Загальна вартість оборонних матеріалів, наданих Фінляндією Україні, становить 3,1 мільярда євро.

Також економічний документ для відновлення України після війни майже завершили. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкрила головні напрямки “Пакету процвітання”.