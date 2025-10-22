Майже 20 тисяч гривень: хто зможе отримати гроші для проходження зими
- Жителі Путивльської та Чернеччинської громад Сумської області зможуть отримати грошову допомогу для підготовки до зими.
- Допомога надається 800 домогосподарствам, що становить близько 1760 осіб, з метою забезпечення їх ресурсами для безпечного проживання опалювального сезону.
Чим ближче до зими, тим гостріше стає питання тепла. Особливо воно актуально для родин, які живуть близько до лінії фронту.
Хто зможе отримати грошову допомогу?
Тому мешканці Сумській області, а саме у Путивльській та Чернеччинській громадах, зможуть отримати допомогу, пише 24 Канал з посиланням на благодійний фонд "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" у Facebook.
Щоб підтримати найуразливіші домогосподарства, ми розпочали проєкт "Підготовка до зими та підтримка вразливих людей у прифронтових громадах Сумської області". Його мета – це забезпечити постраждалі сім’ї необхідними ресурсами для безпечного та гідного проживання зимового періоду, – йдеться у повідомленні.
Основні напрямки допомоги:
- грошова підтримка – 600 домогосподарств отримають одноразову виплату у розмірі 19 400 гривень для закупівлі твердого палива;
- тверде паливо (брикет) – 200 домогосподарств отримають по 3,42 тонни брикетів із доставкою додому.
Зверніть увагу! Для людей з інвалідністю чи маломобільних осіб передбачена допомога з розвантаженням.
Цільова підтримка спрямована на вразливі домогосподарства, серед яких:
- літні люди;
- особи з інвалідністю або маломобільні члени сімей;
- багатодітні родини;
- родини, які очолює мати, або батько, що виховує дітей одноосібно;
- родини, чиї будинки постраждали від російських обстрілів.
Зауважте! Загалом допомогу отримають 800 домогосподарств Сумщини – близько 1760 людей, які потребують належної підтримки, щоб пережити цю зиму у теплі та безпеці.
Коли розпочнеться опалювальний сезон у Сумах?
Міська влада Сум оголосила про початок опалювального сезону. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.
Опалення в домівках містян увімкнуть вже наступного тижня. Він розпочнеться 27 жовтня.
Цікаво! Спочатку планували подати тепло з 1 листопада, однак врахували зниження температури та ухвалили рішення увімкнути опалення раніше.
Хто отримає пільги на пічне паливо?
- Пільги на закупівлю пічного палива отримають люди, як живуть протягом опалювального сезону у регіонах, де ведуться чи велися бойові дії.
- Перелік територіальних громад, населених пунктів, мешканці яких можуть отримати грошову допомогу, визначається відповідними обласними держадміністраціями.