Почти 20 тысяч гривен: кто сможет получить деньги для прохождения зимы

Чем ближе к зиме, тем острее становится вопрос тепла. Особенно он актуален для семей, которые живут близко к линии фронта.

Кто сможет получить денежную помощь?

Поэтому жители Сумской области, а именно в Путивльской и Чернеччинской общинах, смогут получить помощь, пишет 24 Канал со ссылкой на благотворительный фонд "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" в Facebook.

Чтобы поддержать уязвимые домохозяйства, мы начали проект "Подготовка к зиме и поддержка уязвимых людей в прифронтовых общинах Сумской области". Его цель – это обеспечить пострадавшие семьи необходимыми ресурсами для безопасного и достойного проживания зимнего периода, – говорится в сообщении.

Основные направления помощи:

денежная поддержка – 600 домохозяйств получат единовременную выплату в размере 19 400 гривен для закупки твердого топлива; твердое топливо (брикет) – 200 домохозяйств получат по 3,42 тонны брикетов с доставкой на дом.

Обратите внимание! Для людей с инвалидностью или маломобильных лиц предусмотрена помощь с разгрузкой.

Целевая поддержка направлена на уязвимые домохозяйства, среди которых:

пожилые люди; лица с инвалидностью или маломобильные члены семей; многодетные семьи; семьи, которые возглавляет мать, или отец, воспитывающий детей единолично; семьи, чьи дома пострадали от российских обстрелов.

Обратите внимание! В общем помощь получат 800 домохозяйств Сумщины – около 1760 человек, которые нуждаются в надлежащей поддержке, чтобы пережить эту зиму в тепле и безопасности.

Когда начнется отопительный сезон в Сумах?

Городские власти Сум объявили о начале отопительного сезона. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

Отопление в домах горожан включат уже на следующей неделе. Он начнется 27 октября.

Интересно! Сначала планировали подать тепло с 1 ноября, однако учли снижение температуры и приняли решение включить отопление раньше.

Кто получит льготы на печное топливо?