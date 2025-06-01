Чи будуть США надавати грошову допомогу Україні

З великою імовірністю США будуть продовжувати допомагати Україні. Однак зміниться сам формат цієї допомоги.

Чи буде Україна отримувати американську допомогу

Експерт Іван Ус у коментарі 24 Каналу сказав, що США начебто планують звинуватити Україну у зростанні американського держборгу.

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Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень На кінець 2024 року державний борг США, якщо я не помиляюсь, становив 36 трильйонів доларів. Зараз він становить десь до 40 трильйонів доларів. А США надали Україні приблизно 100 мільярдів доларів. Скажімо так: такі вкиди – це традиційна для США спроба продемонструвати виборцям, що влада бореться з боргом.

США скоріше за все і надалі підтримуватимуть Україну. Проте кількість грантів явно зменшиться, а от кредити американці надаватимуть.

Ус наголошує, що Трамп давно говорив саме про позики для України від США. Важливу роль грає те, якими будуть умови надання цих кредитів.

У фінансистів є такий жарт, що нібито коли країні дають гранти, які не потрібно повертати, то це означає, що у країну не вірять. А коли дають у кредит, то кредитори зацікавлені у вашій справі,

– каже Іван Ус.

Саме тому Ус каже, що надання кредитів для України є хорошим знаком. Головне, аби умови американських позик були аналогічні до європейських.

Нагадаємо! Євросоюз дав Україні кредит аж на 35 років.