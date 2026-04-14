Киянам передбачена допомога до 2,5 тисяч гривень: хто потрапив до списку отримувачів

Українцям виплатять понад 53 мільйона гривень допомоги. Одноразову адресну підтримку отримають 42 тисячі осіб, що мешкають у місті Київ.

Хто з киян отримає допомогу від уряду?

Виплати передбачені до 40-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції, про що повідомили у Київській міській раді.

Читайте також Пенсійні виплати чорнобильцям: що слід знати українцям у 2026 році

Гроші нададуть таким людям:

соціально незахищеним киянам;

внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку та фактично проживають у столиці.

Виплати здійснюватимуть за розпорядженням Київського міського голови відповідно до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам",

– йдеться на сайті.

Таким чином, 2 500 тисяч гривень зможуть отримати особи з інвалідністю І групи, яка виникла внаслідок Чорнобильської катастрофи (це категорія 1 постраждалих).

Виплата у розмірі 1 500 гривень передбачена таким людям:

діти з інвалідністю, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою; діти-сироти, які втратили обох батьків внаслідок катастрофи; діти, які втратили одного з батьків внаслідок аварії; особи з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, пов'язаною з Чорнобильською катастрофою (категорія 1 постраждалих).

У розмірі 1 200 гривень підтримку отримають особи, які належать до категорії 2 постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

У розмірі 1 тисяча гривень – дружини або чоловіки померлих учасників ліквідації наслідків аварії.

Важливо! Якщо киянин одночасно належить до кількох категорій, то йому нарахують одну виплату, але у найбільшому розмірі.

Нагадаємо, що киянам передбачена ще одна важлива допомога.

Право на грошову виплату мають власники або ж співвласники житла, яке пошкоджене після 1 січня 2026 року.

Зокрема мешканці будинків та квартир, де інженерні мережі були пошкоджене внаслідок ворожих атак, можуть отримати 40 тисяч гривень.

За перший квартал 2026 року 200 мешканців отримали допомогу на загальну суму 8 мільйонів гривень.

Цікаво! Допомога теж надається в межах міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

Яку ще виплати передбачені українцям?