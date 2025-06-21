До субсидії додадуть ще 700 гривень: хто зможе оформити виплату

В Україні дозволили одночасно отримувати субсидію та додаткову грошову допомогу на оплату комуналки. Хто має право на ці виплати та як їх отримати, читайте далі.

Хто отримає додаткові кошти на сплату комуналки

У Дніпрі діє міська програма підтримки, яка дозволяє окремим родинам отримувати щомісячну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг на додаток до субсидії, повідомляє 24 Канал із посиланням на департамент соціальної політики.

Читайте також Безкоштовна комуналка: хто з українців має право на пільгу та як її оформити

А саме, їх можуть оформити родини, в яких проживають особи з інвалідністю. А саме звернутися по допомогу можуть сім’ї:

з дітьми з інвалідністю;

з особами з інвалідністю I групи (з вадами зору, опорно-рухового апарату, психічними розладами або з інвалідністю з дитинства);

з особами з інвалідністю II групи з дитинства.