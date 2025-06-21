До субсидії додадуть ще 700 гривень: хто зможе оформити виплату
- У Дніпрі діє програма підтримки для родин з особами з інвалідністю, яка дозволяє отримувати додаткову грошову допомогу на оплату комунальних послуг.
- Розмір допомоги становить 500 гривень з квітня по жовтень та 700 гривень під час опалювального періоду з листопада по березень на кожну особу з інвалідністю у родині.
В Україні дозволили одночасно отримувати субсидію та додаткову грошову допомогу на оплату комуналки. Хто має право на ці виплати та як їх отримати, читайте далі.
Хто отримає додаткові кошти на сплату комуналки
У Дніпрі діє міська програма підтримки, яка дозволяє окремим родинам отримувати щомісячну грошову допомогу на оплату житлово-комунальних послуг на додаток до субсидії, повідомляє 24 Канал із посиланням на департамент соціальної політики.
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А саме, їх можуть оформити родини, в яких проживають особи з інвалідністю. А саме звернутися по допомогу можуть сім’ї:
- з дітьми з інвалідністю;
- з особами з інвалідністю I групи (з вадами зору, опорно-рухового апарату, психічними розладами або з інвалідністю з дитинства);
- з особами з інвалідністю II групи з дитинства.
Який розмір грошової допомоги на комуналку
Розмір грошової допомоги залежить від пори року: з 1 квітня до 31 жовтня родини отримують по 500 гривень щомісяця, а в опалювальний період, з 1 листопада до 31 березня, виплата зростає до 700 гривень на кожну особу з інвалідністю у родині.